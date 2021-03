Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 74 nuovi positivi, 9 ricoveri e due decessi

Una vittima Calamonaci e una, già resa nota ieri dal sindaco Stefano Castellino, a Palma di Montechiaro. Salgono così, complessivamente a 164 da quando è scoppiata la pandemia, i decessi determinati dal Coronavirus. L'Asp ha diramato il nuovo report - quello relativo all'attuale giornata - dei dati di sorveglianza sanitaria e su 636 tamponi effettuati ci sono 74 nuovi contagiati. Il totale da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria arriva a 7.023 casi, di cui 5.792 sono stati i guariti (gli ultimi 43 oggi). Ci sono stati però - e il dato è comprensivo anche dei ricoveri di ieri - 9 (il dato è comprensivo anche dei ricoveri del giorno precedente) ospedalizzati. Di fatto, sono arrivati a 62 gli agrigentini ospedalizzati, di cui 50 sono in degenza ordinaria/subintensiva e 9 (-1) in Terapia intensiva. Tre invece gli infettati che si trovano in strutture lowcare.

Venendo ai dati Comune per Comune, Agrigento è a 126 positivi (+2); Alessandria della Rocca è a 13 (-2); Aragona è a 19 (-3); Bivona è ferma a 12; Burgio è a 8 positivi (-1); Calamonaci è a 11 (-1, il deceduto); Caltabellotta è a 11 (-1); Camastra: 5 (-3); Cammarata è ferma a 3; Campobello di Licata è a quota 14 (+1); Canicattì: 69 (+9); Casteltermini: 38 (+1); Castrofilippo è ferma a 1; Cattolica Eraclea resta Covid-free; Cianciana resta a 24 contagiati; Comitini da 8 è salita a 14; Favara da 58 è passata a 74; Grotte da 1 a 3; Joppolo Giancaxio resta ferma a 5; così come Licata a 12. Lucca Sicula è a 3 (-1); Menfi - stando al report dell'Asp - è a 0, ma si sono già registrati dei nuovi contagi che verosimilmente finiranno sul bollettino di domani; Montallegro è a 1; Montevago è a 3 (-1); Naro è a 1; Palma di Montechiaro è a 88 (+3); Porto Empedocle è a quota 37 (+3); Racalmuto è a 9 (+7); Raffadali resta a 105 positivi; così come Ravanua a 5 e Realmonte a 8. Ribera - per la quale il presidente della Regione ha deciso la zona rossa - è a 103 (ieri erano 98); Covid-free resta Sambuca di Sicilia; San Biagio Platani resta a a 4; San Giovanni Gemini a 8; Sant'Angelo Muxaro a 6; Santa Elisabetta a 7; Santa Margherita di Belìce è a 3 (+1); Santo Stefano Quisquina è a 11 positivi; Sciacca è passata da 104 a 90; Siculiana resta a quota 42 e Villafranca Sicula a 10.