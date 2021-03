Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 31 positivi ma i numeri tornano ad essere "traballanti"

Non ci sono stati ricoveri, ma "è un dato in consolidamento" - scrivono dalla stessa azienda sanitaria provinciale -

Non ci sono stati ricoveri - secondo quanto emerge dal bollettino Asp - nella giornata di ieri. Ma "è un dato in consolidamento" - scrivono dalla stessa azienda sanitaria provinciale. Non è detto, insomma, che nessun agrigentino - a causa del Covid-19 - non sia finito, e non sia stato ricoverato, in ospedale. E non ci sono stati deceduti - rendono sempre noto, attraverso il report dei dati di sorveglianza sanitaria, dall'Asp - . Eppure il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ieri sera, aveva reso nota una comunicazione che gli era arrivata proprio dall'Asp, ossia quella di un nuovo decesso in città.

L'Asp ha rilevato su 607 tamponi effettuati (anche questo viene etichettato come "dato in consolidamento"), 31 nuovi positivi al Coronavirus (dato riferito - scrivono nel bollettino diramato stamani - ai tamponi processati il giorno precedente). I ricoverati, non essendoci stato forse nessun nuovo accesso alle strutture ospedaliere agrigentine, restano 54, di cui 10 in Terapia intensiva e 41 in degenza ordinaria/subintensiva. Sedici, complessivamente, i guariti. Ed è uno dei pochi dati certi che viene fornito.

L'andamento

Agrigento ha 124 pazienti in trattamento (risultavano essere 126 il giorno prima). Alessandria della Rocca è ferma a 15 positivi; Aragona ne ha 22 (-4); fermi i contagi a Bivona (12); Burgio (9); Calamonaci (12); Caltabellotta (12); Camastra (8); Cammarata (3); Campobello di Licata (13). Canicattì è a 60 positivi (-1); Casteltermini è a quota 37 (il giorno prima erano 28); Castrofilippo è ferma a 1; Cattolica Eraclea resta Covid-free; Cianciana ha 24 positivi (-2); Comitini è sempre a quota 8; Favara ne ha 58 (+1); Grotte è ferma a 1 e Joppolo Giancaxio a 5. Licata - secondo il report dell'Asp - è a quota 12 (+2); fermi i contagi a Lucca Sicula (4); Menfi (0); Montallegro (1); Montevago (4). Naro ha di nuovo un caso positivo; Palma di Montechiaro - secondo il bollettino Asp - è rimasta a 85 positivi; Porto Empedocle ne ha 34 (-2); Racalmuto resta a quota 2; Raffadali ha 105 contagiati (-3); Ravanusa è ferma a 5, così come sono fermi i contagi a Realmonte (8). Nuova impennata di positivi a Ribera che da 86, in 24 ore, è passata a 98. Sambuca di Sicilia resta Covid-free e San Biagio Platani rimane con 4 positivi. San Giovanni Gemini segna 8 contagiati (+1); fermi i dati di Sant'Angelo Muxaro (6); Santa Elisabetta (7); Santa Margherita di Belìce (2); Santo Stefano Quisquina (11); Sciacca (104). Tornano a salire i contagi a Siculiana che da 39 è passata a 42 positivi, fermi invece i positivi - 10 in totale - di Villafranca Sicula. Sulle navi quarantena restano fermi a 61 i migranti contagiati.