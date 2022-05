Coronavirus, il bollettino dell'Asp: i contagi restano costanti, ma si conta una nuova vittima

Restano bassi i contagi, ma si continuano a contare morti attribuiti al Covid-19 in provincia di Agrigento. Nel consueto bollettino dell'Asp, infatti, si segnala una vittima a Licata, che raggiunge così quota 41 decessi dall'inizio della pandemia, il tributo più alto dopo Canicattì (56) e Agrigento (51). A fronte di 360 nuovi positivi, si contano ben 389 guariti.

Il focus sugli ospedali

Sono 37 (-1) gli agrigentini ricoverati di cui 35 (stabile) in degenza ordinaria/subintensiva. Di questi, 18 (-2) si trovano al "San Giovanni di Dio", 16 (+2) al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e uno (dato stabile) in un ospedale fuori provincia. Sono 2 (-1) gli agrigentini ricoverati al nosocomio di Ribera in terapia intensiva.

I dati Comune per Comune

Agrigento ha 1.193 positivi (-1); Alessandria della Rocca: 49 (+3); Aragona: 257 (-11); Bivona: 110 (+15); Burgio: 82 (+3); Calamonaci: 11 (stabile); Caltabellotta: 50 (+3); Camastra: 42 (stabile); Cammarata: 102 (-1); Campobello di Licata: 225 (+3); Canicattì: 734 (+11); Casteltermini: 183 (-1); Castrofilippo: 62 (stabile); Cattolica Eraclea: 67 (+6); Cianciana: 56 (-1); Comitini: 10 (stabile); Favara: 1004 (+22); Grotte: 73 (+1); Joppolo Giancaxio: 40 (-1); Licata: 837 (+13); Lucca Sicula: 37 (stabile); Menfi: 239 (-22); Montallegro: 45 (-8); Montevago: 58 (-1); Naro: 114 (+3); Palma di Montechiaro: 243 (+2); Porto Empedocle: 360 (+15); Racalmuto: 140 (-7); Raffadali: 291 (-2); Ravanusa: 122 (+4); Realmonte: 86 (-1); Ribera: 235 (-2); Sambuca di Sicilia: 91 (-5); San Biagio Platani: 124 (+2); San Giovanni Gemini: 138 (+2); Sant'Angelo Muxaro: 76 (+1); Santa Elisabetta: 44 (+1); Santa Margherita di Belice: 91 (-5); Santo Stefano di Quisquina: 88 (+1); Sciacca: 784 (-70); Siculiana: 91 (-1) di cui 3 migranti (dato stabile) ospiti a Villa Sikania e Villafranca Sicula: 28 (-4).

Sulle navi quarantena in rada della costa Agrigentina ci sono, invece, 10 migranti contagiati (dato stazionario).

Il punto settimanale del commissario Zappia

"La situazione del Covid, questa settimana, è sovrapponibile a quella delle settimane precedenti. Abbiamo 8.714 pazienti assistiti a domicilio, un paese patricamente - ha spiegato, durante il tradizionale punto settimanale, il commissario dell'Asp Mario Zappia - . Il numero di vaccini continua a scendere, 747 vaccini in una settimana, in una provincia. Numeri che non hanno bisogno di commenti" - ha aggiunto sconfortato - .