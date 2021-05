Coronavirus e scuole: sono 190 gli alunni positivi, l'incidenza è dello 0,33%

Undici positivi nelle scuole dell'infanzia dove il totale degli alunni è di 8.341 e quindi l'incidenza è dello 0,13%. Sessantasei alunni contagiati, su una popolazione di 17.310, per la scuola primaria, con una incidenza dello 0,38%. Quarantasei invece, su 11.773, i positivi nella scuola di primo grado, con una incidenza dello 0,39% e 67, su 19.696 alunni, i positivi (con una incidenza dello 0,34%) della scuola di secondo grado. In totale - secondo il report diffuso dall'ufficio scolastico regionale per la Sicilia - gli studenti agrigentini contagiati sono 190 con una incidenza dello 0,33 per cento. Un dato, questo, aggiornato allo scorso 26 aprile.

L'analisi

Per quanto riguarda le scuole di Infanzia e I ciclo, dal raffronto con l’ultima settimana di rilevazione si riscontra un lieve aumento dell’incidenza degli alunni positivi passata dallo 0,47% del 19 aprile all’attuale 0,49%. Considerando l’intero periodo di osservazione, dal 19 novembre 2020 a oggi, l’incidenza degli alunni positivi al COVID-19 è leggermente aumentata. In valore assoluto si riscontra, rispetto al 19 novembre 2020, un aumento pari a 82 alunni positivi in più per l’infanzia (+40%) e a 207 per la primaria (+23%) mentre invece registriamo un decremento pari a 170 alunni per il I grado (-18%). Per le scuole del II ciclo si riscontra una situazione sostanzialmente invariata rispetto all’ultima settimana di rilevazione, 19 aprile 2021, mentre si rileva un aumento dell’incidenza degli alunni positivi, attualmente pari allo 0,44%, rispetto alla prima settimana di rilevazione, 8 febbraio 2021, che mostrava un’incidenza pari allo 0,27%. I dati sono confrontabili in quanto per le settimane in cui si è svolta la rilevazione il riscontro delle scuole si è attestato in un range 93% - 98% rispetto al totale scuole della regione. Per quanto riguarda le scuole della provincia di Agrigento, si riporta di seguito la sintesi dei dati aggiornati alla data del 26 aprile 2021 sulla base delle risposte trasmesse dal 95% delle scuole.