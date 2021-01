Coronavirus, il bollettino dell'Asp: i contagi sfondano il "tetto" dei 5mila, 37 i ricoverati in ospedale

Nessun deceduto, 38 nuovi contagiati (ieri erano stati 49) - tanti per quanti oggi ne ha rilevato il ministero -, un ricovero (ieri erano stati 5) e ben 47 guariti (ieri erano stati 55). Sono questi i dati principali del report di sorveglianza sanitaria dell'Asp di Agrigento. I 38 nuovi positivi sono emersi effettuando 138 tamponi. Il numero dei contagiati, da quando è scoppiata la pandemia, ha superato le 5 mila unità: 5.064 per la precisione, ma si è arrivati anche ad un totale di 4.207 agrigentini guariti.

Ricoveri

In degenza ordinaria/subintensiva risultano esserci, oggi, 33 agrigentini: 23 sono al "San Giovanni di Dio" di Agrigento, 9 al "Giovanni Paolo II" di Sciacca e uno in un ospedale fuori provincia. Nove invece le persone ospitate in strutture lowcare: due sono allo Sciacca hotel Covid e 7 al Canicattì hotel Covid. Restano 4 gli agrigentini in Terapia intensiva: 3 all'ospedale di Agrigento e uno in quello di Sciacca.

L'andamento

Ad Agrigento - stando al bollettino diramato oggi dall'Asp - risultano esserci 134 "attualmente positivi" (ieri erano 145), 450 i guariti (431), 12 vittime e 596 casi totale (588). Alessandria della Rocca, anche oggi, ha 3 casi; è Covid-free invece (come già annunciato dal sindaco Pendolino) Aragona, così come lo è - già da un po' - Bivona. E sono senza alcun positivo anche Caltabellotta e Camastra. Fermi i contagi a Burgio (2), Calamonaci (12), Cammarata (1). +2, invece, a Campobello di Licata che è a 23, così come Canicattì che è a 47. Casteltermini, Comitini e Cianciana rimangono Covid-free, fermi i casi a Castrofilippo (3) e a Cattolica Eraclea (9). Da 62 a 58 invece i positivi di Favara e scende pure Licata che da 93 passa 88 "attualmente positivi". Fermi i contagi a Grotte (6), Joppolo Giancaxio (1), Lucca Sicula (4), Menfi (26). +2 a Montallegro che arriva a 12 contagiati, fermi a 3 invece i positivi di Montevago, Naro scende - stando al bollettino dell'Asp - a 15 (ieri erano 16), Palma di Montechiaro resta a 17, così come Racalmuto che è a 9, Porto Empedocle da 28 invece passa a 31, +2 a Raffadali che ha 14 positivi e calano ancora, per fortuna, i contagi di Ravanusa: da 75 di ieri a 70 di oggi. Fermi i positivi di Realmonte (4), +2 a Ribera che passa a 52, +3 a Sciacca che arriva a 44, +2 a Siculiana che ha 4 contagiati. Nessun nuovo caso, infine, a Sambuca di Sicilia (8), San Biagio Platani (2), San Giovanni Gemini (11), Santa Margherita di Belìce (17). Restano Covid-free: Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta e Villafranca Sicula.