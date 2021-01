Coronavirus, 846 i nuovi positivi (38 in provincia): la Sicilia al sesto posto per contagio

Secondo i dati forniti dal ministero, negli ospedali i ricoveri sono 1.553, 31 in meno rispetto a ieri, dei quali 208 in terapia intensiva, 3 in meno del giorno precedente

Sono 846 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 25.251 tamponi processati, con una incidenza di pari al 3,3%. La regione resta al sesto posto per contagio in Italia, dopo Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Lazio e Puglia. Le vittime sono 35 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 3.443. Gli attualmente positivi sono 42.868, con un decremento di 1.399 casi rispetto a ieri. I guariti sono infatti 2.210.

Negli ospedali i ricoveri sono 1.553, 31 in meno rispetto a ieri, dei quali 208 in terapia intensiva, 3 in meno del giorno precedente. La distribuzione nelle province vede Catania con 200 casi, Palermo 328, Messina 85, Trapani 69, Siracusa 51, Ragusa 34, Caltanissetta 30, Agrigento 38, Enna 11.

Scuole, tornano in classe gli studenti di seconda e terza media

L'assessore regionale all'Istruzione, Roberto Lagalla, oggi ha annunciato il ritorno a scuola per gli studenti di seconda e terza media. I ragazzi delle superiori invece dovranno attendere, seppure con didattica in presenza al 50%, lunedì 8 febbraio. "Avevamo ragione. I contagi - ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci - si sono dimezzati e si è ridotto il numero delle perdite umane. Abbiamo pensato di dovere anticipare la zona rossa per evitare una degenerazione che ci avrebbe costretto a restare chiusi fino a febbraio. L’arancione non è il massimo, puntiamo alla zona gialla e perché no… alla fine anche a quella bianca. Dipenderà però dalle responsabilità di ciascuno e di tutti". (Leggi l'articolo)

Il bollettino del 30 gennaio 2021 dall'Italia

• attualmente positivi: 463.352;

• deceduti: 88.279 (+421);

• dimessi/guariti: 1.990.152 (+16.764);

• ricoverati: 22.316 (-351);

• ricoverati in terapia intensiva: 2.218 (-52);

• tamponi: 32.453.362 (+298.010);

• totale casi: 2.541.783 (+12.715, +0,5%).

