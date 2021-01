Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 2 nuove vittime, 5 ricoveri e 49 positivi

Ancora due vittime: una a Licata che arriva ad un totale di 8 deceduti e una a Ribera che arriva a 6. Ma anche 49 nuovi positivi al Covid-19 (ieri erano stati 58), ben 5 ricoveri (ieri erano stati 3) e 55 guariti (ieri erano stati 80). I 49 nuovi positivi sono emersi dai 317 tamponi effettuati. Questi i dati più significativi del report dell'Asp per la giornata odierna.

Ricoveri

I ricoverati in degenza ordinaria/subintensiva risultano essere oggi 32. Ben 23 si trovano al "San Giovanni di Dio", 8 al "Giovanni Paolo II" di Sciacca e un agrigentino e in un ospedale fuori provincia. Sono salite a 9 (ieri erano 3) le persone in strutture lowcare. Restano, invece, fermi a 4 i ricoverati in Terapia intensiva.

L'andamento Comune per Comune

Agrigento, oggi, risulta avere 145 "attualmente positivi" (ieri erano 151), 431 guariti, 12 deceduti e un totale di 588 casi. Sono rimasti fermi i dati ad Alessandria della Rocca (3), Aragona (1), Bivona (0), Burgio (2), Calamonaci (12), Caltabellotta (0), Camastra (0). A Campobello di Licata si è passati invece da 19 a 21 positivi; a Canicattì da 38 a 45. Tutto fermo anche Casteltermini: 0, Castrofilippo: 3, Cattolica Eraclea: 9; Cianciana e Comitini: 0; Grotte: 6; Joppolo Giancaxio: 1. Favara è scesa da 64 a 62; Licata da 96 a 93; Lucca Sicula da 2 casi è passata a 4; Menfi da 28 è scesa a 26; Montallegro, oggi, ha 10 casi (-2); Montevago è invece ferma a 3. Naro, secondo il bollettino dell'Asp, è passata da 14 positivi di ieri a 16 di oggi. Il sindaco Maria Grazia Brandara ha invece, sui social, parlato di ben 27 contagiati. Palma di Montechiaro - stando al report dell'Asp - è sceso da 20 a 17; Porto Empedocle registra invece un +7 perché è passata dai 21 di ieri ai 28 positivi di oggi. Racalmuto è ferma a 9 casi, così come è ferma a 12 Raffadali. Ravanusa è scesa da 86 a 75, Realmonte da 6 di ieri a 4 di oggi; Ribera resta ferma a 50, mentre +3 a Sambuca di Sicilia che adesso ha 8 casi. San Biagio Platani resta a quota 2, così come San Giovanni Gemini ad 11 e Sant'Angelo Muxaro a 0. E' Covid-free, da oggi, Santa Elisabetta; mentre Santa Margherita di Belìce è scesa da 20 a 17. Covid-free anche Santo Stefano Quisquina e Villafranca Sicula, mentre Siculiana registra un +1 ed è a quota 2 e Sciacca un +2 ed è a 41 positivi.