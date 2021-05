Blitz antimafia "Gallodoro": quattordici condanne e un'assoluzione all'abbreviato

Si è concluso con 14 condanne e un'assoluzione il processo di primo grado all'abbreviato per alcuni dei soggetti coinvolti nell'operazione antimafia "Gallodoro", condotta dai carabinieri del Ros nel 2017 tra le province di Agrigento e Caltanissetta. Il gup del Tribunale di Caltanissetta, Gigi Omar Modica, ha disposto le condanne per Claudio Di Leo, 60 anni, (13 anni e 2 mesi), considerato il reggente della famiglia mafiosa di Campofranco; Francesco Pollara, 42 anni (10 anni, 2 mesi e 26 giorni); Domenico Avarello, 41 anni di Canicattì, (6 anni, 8 mesi e 20 giorni); Filippo Cacciatore, 58 anni di Cammarata, (3 anni e 10 mesi); Vincenzo Scalzo, 48 anni di San Cataldo, (2 anni, 8 mesi e 26 giorni); Domenico Mangiapane, 42 anni di Cammarata, (2 anni e 20 giorni); Giovanni Valenti, 47 anni di Favara, (1 anno, 8 mesi e 20 giorni); Vincenzo Insinna, 58 anni di Vallelunga, (1 anni e 8 mesi); Giovanni Siragusa, 38 anni di Mussomeli, (1 anno e 6 mesi); Vito De Maria, 61 anni di Cammarata, (1 anno e 4 mesi); Maurizio Matraxia, 56 anni di San Giovanni Gemini, (1 anno e 4 mesi); Alexander Lattuca, 27 anni di Mussomeli (1 anno e 2 mesi); Antonino Lattuca, (1 anno e 1 mese); Pietro Antonio Baudo, 49 anni di Vallelunga (1 anno). Assolto è Calogero Di Vita, 52 anni di San Cataldo.

Sul fronte delle accuse, se per alcuni è stata riconosciuta la contestazione di associazione mafiosa, altri sono stati assolti per singole accuse e alcuni reati sono andati prescritti. E' stata invece esclusa, per tutti, l’esistenza di un’associazione dedita al traffico di droga a cavallo delle due province.

Altre sei persone sono a processo con il rito ordinario: tra questi Carmelo Conti, 49 anni di Casteltermini e Salvatore Puma, 44 anni di Racalmuto.