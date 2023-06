Il maltempo non ferma i Modà, confermato il concerto ma non si potrà parcheggiare a Piano San Gregorio

Confermato il concerto dei Modà di questa sera, martedì 6 giugno, al teatro Valle dei templi. Si tratta dalla seconda delle 2 date agrigentine che figurano nel tour estivo della band milanese. In realtà quella del 6 giugno era stata la prima data ufficializzata in origine. Poi, dopo che nel giro di pochi giorni vennero venduti tutti i biglietti facendo quindi registrare il “tutto esaurito”, gli organizzatori decisero di fare il “bis” aggiungendo il concerto già svolto sabato 3 giugno, quello che di fatto ha dato il via all’edizione 2023 del Festival il Mito.

Il maltempo degli ultimi 2 giorni aveva destato non poca preoccupazione ma la struttura non ha subito danni e soprattutto le previsioni parlano di un progressivo miglioramento nel tardo pomeriggio fino a quando, entro le 20, le ultime piogge residue dovrebbero cessare.

Il pubblico, quindi, troverà la platea perfettamente agibile. Non si potrà invece utilizzare il parcheggio adiacente al teatro Valle dei templi in quanto la terra ha assorbito troppa acqua trasformando l’area in un pantano. Per questo motivo tutti i possessori dei biglietti sono invitati a lasciare i propri mezzi al Villaggio Mosè e farsi trovare alle fermate degli autobus per essere prelevati dalle navette messe a disposizione dalla Tua che, per l’occasione, ha previsto un potenziamento del servizio in grado di sostenere la notevole affluenza di pubblico.

Gli autobus condurranno i possessori dei biglietti del concerto all’ingresso di viale La Loggia (rotonda Giunone): da lì per raggiungere il teatro basterà percorrere poche decine di metri a piedi. Al termine dello spettacolo gli autobus passeranno dall’ingresso di viale La Loggia per riportare il pubblico al Villaggio Mosè.