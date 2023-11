Anche a Porto Empedocle sindaco e Giunta si "adeguano" le indennità: Martello arriverà ad oltre 4mila euro

Dopo Agrigento, lo ha fatto anche Porto Empedocle. Si tratta dell'adeguamento delle indennità mensile per gli amministratori, previsto dalla legge regionale del maggio del 2022. E lo si è potuto fare perché la città marinara rientra fra i Comuni che hanno una fascia demografica da 10.001 a 30mila abitanti. La popolazione residente, rilevata dal censimento ufficiale Istat al primo gennaio 2022 è infatti di 15.285 abitanti. Il contributo regionale previsto per il Comune di Porto Empedocle è di 18.678,71 per il triennio 2023/2025.

A deliberare l'adeguamento delle indennità, atto immediatamente esecutivo, è stata la giunta comunale. Il sindaco Calogero Martello passa da 2.844,64 euro (lorde) al mese a 3.245,46 euro (indennità lorda mensile incrementata esclusivamente con contributo regionale 2023) e a 3.763,32 euro (indennità lorda mensile prevista con incremento del 68% dal 2023). Nel 2024, con una indennità lorda mensile prevista con incremento del 100%, arriverà a 4.195,64 euro.

L’indennità mensile lorda spettante al vice sindaco è stata fissata nella misura del 55% di quella spettante al sindaco, ossia 1.564,55 euro (da dimezzare del 50% ove trattasi di dipendente che non si sia posto in aspettativa). Dagli attuali 1.564,55 euro (lorde), nel 2024 arriverà a 2.307,60 euro (indennità lorda mensile prevista con incremento del 100%).

L’indennità mensile lorda spettante agli assessori comunali e al presidente del consiglio comunale è stata fissata nella misura del 45% di quella spettante al sindaco, quindi pari a 1.280,08 euro. Anche in questo caso da dimezzare del 50% ove trattasi di dipendente che non ci sia posto in aspettativa. Gli assessori e il presidente del Consiglio passeranno quindi dagli attuali 1.280,08 euro (lorde) a 1.888,04 euro (indennità lorda mensile prevista con incremento del 100% dal 2024).

All'adeguamento delle indennità stanno procedendo molti Comuni dell'isola.