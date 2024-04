Parcheggio bus in piazzale Ugo la Malfa, il Codacons: "Sarà una cattedrale nel deserto"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Parcheggio di Piazza Ugo La Malfa, come peggiorare una situazione spendendo quasi mezzo milione di euro di soldi pubblici che potevano dare servizi “reali” alla città

Era la metà del mese di Dicembre 2021 e l’amministrazione Miccichè gridava al successo, grazie ad un progetto presentato dalla precedente amministrazione, La Regione Siciliana aveva firmato il decreto del finanziamento di 475.705,86 euro per il “parcheggio di interscambio di Piazza Ugo La Malfa”.

Il progetto presentato il 19 giugno del 2019, in risposta ad un bando Regionale pubblicato l’anno prima, venne dunque finanziato.

Secondo il progetto si tratta di un punto di fermata dove i passeggeri, giunti da fuori città con bus turistici, potranno prendere dei mezzi di minori dimensioni per spostarsi all’interno di Agrigento.

Bene, ma le vasche interrate(circa 10 vasche da 10.000 litri) nell’area del parcheggio erano previste in progetto? Ed a chi, ed a cosa dovrebbero servire?

Volete dire alla città come mai ancora oggi dopo anni non si riesce ad aprire neppure un “inutile” parcheggio che certamente e ci scommettiamo non migliorerà nessun sistema viario agrigentino ma semmai ha “sacrificato” un’area che prima almeno serviva come libero parcheggio e che oggi sta diventando una delle cattedrali nel deserto agrigentino?