"E' stato trovato in possesso di oltre 30 chili di cocaina", polizia arresta un corriere

E' stato trovato in possesso di oltre 30 chili di cocaina. Un uomo è stato arrestato la scorsa notte, ad Agrigento, dai poliziotti della Squadra Mobile e dell'ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico (le Volanti ndr.). La polizia continua, concretamente, la sua costante attività di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Ed è proprio in questo contesto i poliziotti sono riusciti non soltanto ad arrestare una persona, ma anche a sequestrare un maxi quantitativo - oltre 30 chilogrammi - di cocaina.

I dettagli saranno resi noti domani in una conferenza stampa, in Questura, alla presenza del procuratore capo, facente funzioni, Salvatore Vella; del questore Emanuele Ricifari e del capo della Squadra Mobile di Agrigento Giovanni Minardi.