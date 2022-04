"Guerra" allo spaccio: trentatreenne trovato con cocaina e crack, denunciato

“Guerra” allo spaccio di stupefacenti. E non soltanto nei tipici luoghi della movida, ma in ogni angolo della città. E’ con questo obiettivo che i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Agrigento hanno rastrellato, ed ancora continueranno a farlo, anche via Dante. Ed è proprio in questa strada del centro che i militari dell’Arma hanno “pizzicato” un trentatreenne, originario del Gambia ed ospite di una comunità d’accoglienza, che era in possesso di cocaina, crack e marijuana. Un vasto “assortimento”, disponibile per soddisfare tutte le richieste di giovani e meno giovani.

Durante la perquisizione personale e veicolare, l’immigrato – anche con questo caso, lo spaccio si conferma essere purtroppo proprio nelle “mani” dei gambiani – il giovane è stato trovato in possesso di 4,5 grammi di cocaina, suddivisa in dieci dosi; e 5,4 grammi di crack, suddiviso in 13 dosi. La “roba”, per la precisione, era nascosta, e per bene, all’interno dell’abitacolo della Fiat Punto che era guidata un romeno disoccupato. Quest’ultimo, un venticinquenne, è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso non terapeutico. I carabinieri, come sempre avviene nel caso di rinvenimento di droga, hanno fatto scattare le perquisizioni anche negli alloggi dei due giovani. Ed in casa del romeno sono stati ritrovati 2,7 grammi di marijuana.

Tutta la droga rinvenuta è stata, naturalmente, posta subito sotto sequestro. Mentre il romeno è stato, appunto, segnalato alla Prefettura di Agrigento; il gambiano è stato invece denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio