Cime di pescherecci in fiamme, pompieri al lavoro: rogo domato dopo ore

Ancora incendi a Licata. Nella notte un rogo ha interessato dei rifiuti abbandonati sulla banchina del porto. In fiamme, sono andate, diverse cime di pescherecci non in uso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma anche reti da pesca, bidoni e cassette in polistirolo utili a contenere il pescato. Sul posto, sulla banchina del porto di Marianello, si sono precipitati i vigili del fuoco. I pompieri, lanciato l’allarme, hanno lavorato per ore. Le fiamme sono state domate a notte inoltrata. Il cumulo di rifiuti abbandonato fa imbufalire gli ambientalisti, che da sempre hanno chiesto - a gran voce - rispetto dell'area.