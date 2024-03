Frana lungo la provinciale 32: ritrovate 5 cartucce, intimidazione per il Comune o per l'impresa che si è aggiudicata i lavori?

Cinque cartucce attaccate ad una trave di legno sono state ritrovate lungo la strada provinciale numero 32, a Cianciana.

Si tratta di una strada secondaria che collega Cianciana con Ribera dove, a seguito di una frana, il Comune ha aggiudicato i necessari, anzi indispensabili, lavori di messa in sicurezza. L'aggiudicazione è stata fatta a un'impresa non del paese che non aveva, al momento dell'inquietante rinvenimento, neanche aperto il cantiere. E' accaduto nei giorni scorsi, ma la notizia - in una piccolissima realtà qual è Cianciana - è trapelata, dal fitto riserbo investigativo, soltanto adesso.

Delle indagini su quanto ritrovato si stanno occupando i carabinieri, l'unica forza dell'ordine presente sul territorio.

È mistero su quanto ritrovato perché non è ben chiaro - non può esserlo - chi sia il "bersaglio" dell'intimidazione, se il Comune che ha appaltato i lavori o l'impresa che però non si era neanche insediata, né aveva aperto il cantiere per la messa in sicurezza dell'area franata. L'inchiesta, che è ancora nelle fasi iniziali, è coordinata dalla Procura della Repubblica di Sciacca.

L'area della frana pur essendo su una strada provinciale ricade - stando a quanto apprende AgrigentoNotizie - nella competenza del Comune di Cianciana e non del Libero consorzio comunale.

