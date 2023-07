Abusivismo edilizio, dati Legambiente: l'Agrigentino è prima per denunce e sequestri

La Sicilia, nella classifica regionale degli illeciti in materia di abusivismo edilizio, sale dal quarto al terzo posto con 1.057 reati: +25,7% rispetto al 2021. La media è di 3,8 al giorno, 1.036 persone denunciate e 141 sequestri effettuati. Sono stati contestati 1.197 illeciti amministrativi ed elevate 5.183 sanzioni, dato, quest'ultimo, che la vede prima assoluta. A livello provinciale la più colpita è Messina, con 82 reati contestati, seguita da Agrigento con 78, che però è prima per numero di persone denunciate e per numero di sequestri, quindi da Siracusa con 51. Ultima è Enna, per la quale non risultano contestazioni.

In Sicilia dal 2004 al 2020 sono stati abbattuti il 20% degli edifici abusivi in rapporto alle ordinanze di demolizioni emesse. Per questo motivo l'equipaggio di Goletta Verde è stato impegnato, questa mattina, in una navigazione verso Aspra per chiedere l'abbattimento dell'ecomostro del Sarello, e puntare i riflettori sulla necessità di una corretta gestione del demanio marittimo in Sicilia, in concomitanza del lancio del dossier "La piaga dell'abusivismo edilizio in Sicilia" a cura dell'Osservatorio nazionale Ambiente e legalità di Legambiente".