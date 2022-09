Aveva un cellulare di dubbia provenienza e pochissima cocaina: denunciato 25enne

E’ stato trovato in possesso di un telefono cellulare, di ultima generazione, senza scheda telefonica e di cui non ha saputo fornire nessuna spiegazione, né giustificazione. Ma anche di 0,2 grammi di cocaina. Ha 25 anni l’agrigentino che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento per ricettazione e segnalato, alla Prefettura, quale assuntore abituale di sostanze stupefacenti.

Il giovane, nei giorni scorsi, alla vista di una pattuglia delle sezione Volanti della Questura – in pieno centro storico – pensando di sfuggire al controllo, ha cambiato di direzione di marcia. Un comportamento che non è, naturalmente, passato inosservato ai poliziotti che hanno seguito e bloccato la vettura. Scattata la perquisizione, è saltata fuori la “roba” e il telefono cellulare di dubbia provenienza. Il venticinquenne agrigentino s’è rifiutato di sottoporsi agli esami per stabilire se fosse, o meno, alla guida della macchina sotto l’effetto di stupefacenti. E per questo motivo è anche scattato il sequestro dell’utilitaria.