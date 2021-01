In arrivo i centri comunali di raccolta, finanziamenti per diversi comuni

"Diversi Comuni dell'Agrigentino avranno un nuovo centro comunale di raccolta. Il ccr è una area sottoposta a vigilanza, dove i cittadini possono andare a conferire i propri rifiuti adeguatamante differenziati".

Ad annunciarlo è Giusy Savarino, presidente della IV commissione. Nell'Agrigentino sono diversi i comuni che hanno potuto usufruire dei finanziamenti. Si tratta di: Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Casteltermini, Alessandria della Rocca, Santo Stefano Quisqina, Menfi, Sciacca, Burgio, Calamonaci. Altri Comuni non ammessi al finanziamento ma in graduatoria hanno 30 giorni per proporre osservazioni e si tratta di: Santa Margherita belice, Villafranca sicula, Ravanusa e Grotte.

"Ho comunque sollecitato l'assessore - dice Savarino - a reperire nuovi fondi così da far scorrere la graduatoria e premiare anche questi. A tutti gli altri comuni che non hanno nenache partecipato al bando, rivolgo un invito a stare più attenti ed a non perdere queste opportunità. Per sconfiggere l'inquinamento da rifiuti indifferenziati servono più azioni sinergiche, oltre al piano rifiuti che pianifica i nuovi impianti e la modifica alla disciplina normativa, serve attivare tutte le misure messe in campo dal governo Musumeci e remare tutti nella stessa direzione".