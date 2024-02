"Quella casa è abusiva, no all'istanza di sanatoria": ingiunzione a demolire a San Leone

Non una tettoia, una finestra più grande da quella autorizzata o magari pergolato per riparare barbecue con forno. Ma un intero immobile, con pianterreno da 460 metri cubi, primo piano da 170 metri cubi, una piscina prefabbricata e una struttura fatta da plexiglas e incannucciato sul muro di confine.

Gli abusi edilizi, anche se riguardano tettoie, finestre e pergolati, sono sempre abusi e quando vengono scoperti scatta l'ingiunzione a ripristinare i luoghi. A San Leone, dopo più sopralluoghi effettuati nel 2022 dal personale tecnico del quinto settore di palazzo dei Giganti e dalla polizia municipale, è stata accertata la presenza un intero immobile realizzato senza titoli autorizzativi. E nell'agosto dello scorso anno è arrivato anche il diniego della sanatoria.

Nei giorni scorsi, il dirigente del settore Territorio e ambiente del Municipio ha dunque firmato un'ingiunzione a demolire e a ripristinare i luoghi entro 90 giorni. "Trascorso infruttuosamente il termine - hanno scritto dal Comune - si procederà a irrogare una sanzione che va da 2mila a un massimo di 20mila euro. L'opera abusiva verrà acquisita gratuitamente e di diritto al patrimonio comunale e verrà demolita in danno ai proprietari". Come sempre, palazzo dei Giganti - che continua a portare avanti la battaglia contro l'abusivismo edilizio - ha ricordato che "in caso si opere sottoposte a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, i proprietari dovranno prima chiedere il dissequestro al giudice e poi procedere alla demolizione".