“Si fece consegnare 100 capsule di caffè da un detenuto”, condannato poliziotto penitenziario

Una donna di 42 anni di Menfi è stata arrestata per evasione. Era agli arresti domiciliari ma è uscita da casa per andare a fare la spesa. Il braccialetto elettronico ha poi fatto sì che poliziotti e carabinieri sapessero immediatamente dell’allontanamento della donna non consentito.

E’ stata così arrestata con il conseguente aggravamento della sua posizione. L’accusa di stalking nei suoi confronti scaturisce da una vicenda giudiziaria al termine della quale le era stato ordinato dal giudice di non avvicinarsi, mantenendo una distanza di almeno 500 metri, ad un’assistente sociale. Quest’ultima sarebbe stata presa di mira poiché avrebbe adottato dei provvedimenti nei confronti della 42enne per sospendere la sospensione della responsabilità genitoriale vietando la visita ai figli.