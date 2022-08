"Barche ormeggiate in un tratto di costa franoso", la denuncia di Mareamico

"Quarantasei incoscienti diportisti hanno ormeggiato le loro imbarcazioni nell’approdo di lido Rossello, che lo scorso 30 marzo era stato interessato da una grossa frana e la cui area è ancora inibita".

A denunciarlo è l'associazione "Mareamico Agrigento" di Claudio Lombardo.

L'area, appunto, fu sconvolta da una vasta frana che per fortuna non provocò vittime, ma distrusse alcune imbarcazioni lasciate in secca.