Dissesto idrogeologico, crolla parte della collina di Capo Rossello

Il dissesto idrogeologico continua a funestare le nostre coste. Come denunciato oggi dall'associazione ambientalista Mareamico, alcuni grandi massi si sono staccati nella zona di Capo Rossello senza fortunatamente fare vittime.

"Solo 8 mesi fa Mareamico aveva allertato tutte le autorità agrigentine sul serio rischio di crollo - spiegano dall'associazione in una nota - per il possibile cedimento della collina che ospita il faro di capo Rossello. Invece di ringraziarci per la segnalazione, siamo stati accusati di catastrofismo. Ed oggi la collina è collassata, schiacciando pure diverse barche, che sostavano in spiaggia. Se questo fatto fosse accaduto in estate piangeremmo i morti".