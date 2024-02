"Cantiere delle idee", il Cartello sociale convoca il primo incontro "Anche Minio sarà presente"

Anche il neo presidente della "Fondazione Agrigento 2025" Giacomo Minio sarà parte del "Cantiere delle idee" promosso dal Cartello Sociale.

Il primo incontro si terrà il 28 febbraio prossimo a partire dalle 10 presso le Fabbriche Chiaramontane di Agrigento, alla presenza del presidente della Fondazione Orestiadi Lillo Pumilia e il direttore Beniamino Biondi.

"La presenza del presidente Giacomo Minio consentirà di sviluppare un proficuo confronto con i protagonisti del territorio al fine di addivenire a quel risultato che auspicò il dottore Albergoni, subito dopo la proclamazione che riconosceva ad Agrigento il titolo di capitale italiana della cultura per il 2025 - dicono dal Cartello in una nota -. In quella occasione ebbe a dire Roberto Albergoni, di ritorno da Roma se 'nel 2025 dovessimo realizzare perfettamente, ma solamente quello che abbiamo scritto nel progetto, dal mio punto di vista sarebbe un fallimento totale; mi aspetto che il progetto che realizzeremo sarà un progetto frutto dei contributi di tutti'".

"Con questi intendimenti e con questo spirito costruttivo - dice la nota -, il Cartello sociale, con il Cantiere delle idee, punta ad offrire un tavolo di confronto e di supporto al lavoro complesso e impegnativo che la Fondazione presieduta dal presidente Minio porterà avanti per cogliere la storica occasione che si è presentata per consolidare e sviluppare il brand Agrigento".