Ventiduenne misteriosamente scomparsa da Canicattì: i carabinieri l'hanno ritrovata a Catania, sta bene

E' stata ritrovata in un paesino della provincia di Catania la ventiduenne di Canicattì che era scomparsa da due giorni. I carabinieri della compagnia di Canicattì - coordinati dal maggiore Luigi Pacifico - non soltanto hanno battuto palmo a palmo l'intera cittadina, periferie e campagne comprese. Ma sono riusciti anche a fare chiarezza e a tracciare la giusta strada da seguire che gli ha permesso, appunto, di rintracciare, una decina di minuti fa, la giovane.

La ventiduenne sta bene ed è a casa di un coetaneo, forse un fidanzatino, che aveva conosciuto su Facebook.

Il superlativo lavoro investigativo dei carabinieri della compagnia di Canicattì ha permesso di chiarire che la ventiduenne non s'è affatto allontanata da casa in pigiama, ciabatte e vestaglia. Dettagli che, appunto, lasciavano presagire il peggio. Sentendo familiari, parenti ed amici, ma anche controllando il telefono cellulare della giovane, i militari dell'Arma sono riusciti ad accertare che la ventiduenne aveva un continuo interscambio di messaggi social con un suo coetaneo catanese. E rintracciando il giovane, è stata ritrovata anche la ventiduenne.

I carabinieri di Canicattì, maggiore Pacifico in testa, hanno accertato che, quella sera, dopo l'ennesimo litigio con la madre, e porte sbattute in faccia, la giovane è andata via - spontaneamente ed autonomamente - da casa. Sì la ventiduenne era giàù di tono a causa della prematura scomparsa del padre, ma non accettava - a quanto pare - le contestazioni, fatte dalla madre, su quel suo coetaneo catanese al quale si era affezionata.

Adesso, la posizione della mamma della ventiduenne è al vaglio degli investigatori. Perché, di fatto, si potrebbe configurare la fattispecie di procurato allarme.