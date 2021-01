"Trovato in possesso di 10 petardi 'pitbull'", denunciato trentenne

E' stato sorpreso, lungo via Umberto I a Canicattì, ad accendere botti. Un trentenne di origini romene è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. A "pizzicare" l'uomo - durante i controlli predisposti per la repressione della vendita illegale di materiali esplodenti - sono stati i poliziotti del commissariato cittadino.

L'ipotesi di reato contestata è accensione ed esplosione pericolose. L’uomo, bloccato mentre accendeva un petardo, è stato perquisito e nelle tasche del giubbotto, i poliziotti gli hanno trovato altri 10 petardi che riportavano la seguente scritta: "Pitbull". I petardi illegali sono stati, naturalmente, posti sotto sequestro.