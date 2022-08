Ordina pedane di pellet da rivendere e sborsa quasi 1.500 euro: truffato commerciante

Ordina una pedana, con 84 sacchi da 15 chili, di pellet. Paga in contanti l'acconto di 378 euro e si sente dire che l'acquisto di una pedana di pellet non era sufficiente per coprire le spese di trasporto. Integrato l'ordine, veniva fornita la garanzia della consegna del materiale combustibile nel giro di una settimana. Contestualmente però il titolare dell'impresa di Canicattì ha consegnato in contanti la differenza del prezzo di acquisto: 1.134 euro. Quel materiale - né una pedana, né le totali quattro concordate - non è però mai arrivato a destinazione.

Il titolare dell'impresa che si occupa di vendita al minuto di materiale edile e ferramenta, un canicattinese di 48 anni, ha, inevitabilmente, provato a contattare il fornitore che non ha - stando all'accusa - però risposto al cellulare, né al messaggio Whatsapp con il quale il canicattinese chiedeva spiegazioni in merito alla mancata consegna del pellet. Proprio dopo questo messaggio, nel quale veniva ventilata una denuncia per truffa, il fornitore ha risposto che "la consegna sarebbe avvenuta a giorni e di non essere un truffatore".

Trascorsi però altri 15 giorni, quel materiale non è arrivato a destinazione. Ed è a questo punto che il titolare dell'impresa di Canicattì, non più interessato alle pedane di pellet, chiedeva la restituzione del denaro. Dal fornitore veniva garantita la consegna del combustibile nel giro di un paio di giorni. Promessa, anche in questo caso, rimasta infondata. Ed è per questo motivo che il canicattinese s'è recato al commissariato cittadino ed ha denunciato, per truffa, il fornitore nisseno.

Il commerciante canicattinese si è anche riservato di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni morali e materiali subiti e subendi.