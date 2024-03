Ventitreenne aggredito con calci e pugni in mezzo alla strada: il giovane è finito in ospedale

Picchiato - con calci e pugni - in mezzo alla strada, in zona via Mazzini a Campobello di Licata, e finito, con un brutto trauma cranico, al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. È accaduto nella notte fra venerdì e ieri, per motivi tutti ancora da chiarire, ad un operaio 23enne di Ravanusa.

I medici del presidio ospedaliero di Canicattì hanno diagnosticato al giovane traumi e ferite guaribili in circa 15 giorni. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri che oltre a sentire la vittima dell'aggressione, inevitabilmente punteranno all'acquisizione di eventuali filmati di impianti di videosorveglianza.

Pare che ad agire siano stati in due. Verosimilmente dopo una discussione con il giovane di Ravanusa, i due si sono scagliati contro il ragazzo che, dopo il pestaggio, è stato abbandonato sul selciato.

