Ancora un vigneto con 600 piante distrutto: imprenditore agricolo nel mirino

Tagliano i tiranti e fanno finire sul terreno almeno 600 piante di vite. E’ accaduto, dopo Canicattì e Naro, anche a Campobello di Licata: in contrada Giangaragano. Danno importante, anche perché il vigneto aveva l’uva pronta per essere raccolta, per il titolare di un’azienda agricola: un quarantaseienne di Ravanusa. Proprio l’imprenditore agricolo s’è presentato alla stazione dei carabinieri del paese per formalizzare la denuncia di danneggiamento a carico di ignoti. Chi ha agito lo ha fatto fra mezzogiorno dello scorso lunedì e le ore otto dell’indomani. La vittima, stando a quanto è trapelato, non ha esternato sospetti o dubbi su nessuno. Non avrebbe anzi saputo darsi una spiegazione per quanto accaduto. Né il vigneto, né l’area circostante, sono risultati essere coperti da impianti di videosorveglianza. I carabinieri della stazione di Campobello di Licata, coordinati dal comando compagnia di competenza, hanno subito avvisato il sostituto procuratore di turno e avviato le indagini. Un’inchiesta che non si preannuncia però – esattamente come quelle che sono in corso di svolgimento a Canicattì e Naro – per niente semplice.

Appena una decina di giorni prima, lo stesso tipo di danneggiamento era stato messo a segno in un vigneto di contrada Grazia a Naro: 5 mila le piante di vigna che, in quel caso, dopo il taglio dei tiranti di ferro, vennero rase al suolo. E in quel caso il danno economico stimato fu di circa 20 mila euro per il coltivatore agricolo quarantaseienne residente a Campobello di Licata. Nelle settimane precedenti vennero danneggiati – sempre con le stesse, identiche, modalità – altri vigneti della vicina Canicattì.