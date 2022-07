Sentenza definitiva e irrevocabile, giovane trasferito dalla comunità alloggio al carcere

Dalla comunità alloggio per minori alla casa circondariale, sempre per minorenni, di Caltanissetta. Ad essere trasferito, perché deve scontare due anni, nove mesi e 13 giorni di reclusione, è stato un giovane di Campobello di Licata. A dare esecuzione all’ordinanza di revoca della scarcerazione e ripristino della carcerazione – emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo – sono stati i carabinieri della stazione di Campobello di Licata.

E’ divenuta definitiva ed irrevocabile la sentenza a carico del diciannovenne disoccupato. E i militari dell’Arma ricevuta la notifica dell’ordine di carcerazione, gli hanno subito dato esecuzione. Il giovane, nel febbraio del 2020, quando appunto era ancora minorenne, era finito nei guai ed era stato collocato in una comunità alloggio per minori di Campobello di Licata. Ma adesso, con sentenza di condanna definitiva è stato trasferito nella casa circondariale di Caltanissetta dove appunto dovrà scontare due anni, nove mesi e tredici giorni di reclusione.