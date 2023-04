Carenze igienico sanitarie in un paio di stanze, due ospiti in più e nominativi non comunicati: denunciata titolare di casa di riposo

Dopo Agrigento, una struttura ricettiva del Villaggio Mosè per la precisione, è "toccato" anche a Campobello di Licata. Il legale responsabile di una casa di riposo è stato denunciato perché ha - stando all'accusa formalizzata dai carabinieri del Nas - omesso di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità degli anziani ospitati. E per questa omessa notifica la donna, una quarantaduenne, è stata deferita alla Procura della Repubblica di Agrigento. Così come era stato già accertato ad Agrigento, al legale responsabile della struttura è stata elevata anche una sanzione amministrativa di 1.032 euro perché ha ospitato due persone in più rispetto al numero previsto.

L'ispezione igienico-sanitaria è stata fatta, nell'ambito di una strategia mensile disposta dal comando carabinieri Tutela salute, dal Nas. A supportare i militari dell'Arma anche l'Asp di Agrigento che ha disposto il divieto di utilizzo di due stanze per la presenza di carenze igienico-sanitarie.