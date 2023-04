"Omette di comunicare le generalità di 16 anziani ospiti della struttura ricettiva": denunciato

Ha omesso di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità di 16 persone ospitate nella struttura ricettiva per assistenza residenziale per anziani. Ma ha anche - stando alle contestazioni mosse dai carabinieri del Nas - ospitato due persone in più rispetto a quelle autorizzate. A finire nei guai - è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento - è stato il legale responsabile della struttura che si trova al Villaggio Mosè. Il cinquantenne dovrà rispondere di omessa notifica all'autorità di Ps delle persone alloggiate. Gli è stata inoltre elevata anche una sanzione amministrativa - da 1.032 euro - per inosservanza delle prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza.

L'ispezione igienico-sanitaria è stata effettuata, nei giorni scorsi, dai carabinieri del nucleo Tutela salute. Sistematicamente, i militari del Nas effettuano questo genere di controlli. E nella struttura ricettiva per assistenza residenziale per anziani del Villaggio Mosè sono state appunto, stando sempre alle contestazioni, riscontrate queste irregolarità.