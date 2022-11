"Campagna sul risparmio idrico", vietato parcheggiare in piazza Vittorio Emanuele

"Campagna di informazione, educazione e sensibilizzazione dei cittadini in tema di risparmio idrico". Arriva anche ad Agrigento l'iniziativa dell'assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità. Una campagna che si terrà nel piazzale Vittorio Emanuele, lato Prefettura. Per consentire l'iniziativa è stato chiesta, sempre dalla Regione, ed ottenuta l'inibizione dell'area di parcheggio. A partire dalle ore 15 di mercoledì e fino a venerdì nel piazzale vigerà il divieto di sosta. E' prevista anche la rimozione forzata per quanti non rispetteranno il divieto.