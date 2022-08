L'incendio al Caffè letterario Pirandello, le indagini: acquisite le immagini di videosorveglianza

Uno dei primi passaggi investigativi sarà l’acquisizione dei filmati della videosorveglianza della casa natale di Luigi Pirandello. Verosimilmente visionando le immagini si potrà far chiarezza su quello che è accaduto e poi, naturalmente, si proverà – si tratti di intimidazione o danneggiamento a seguito di incendio – ad identificare il piromane o i piromani che sono entrati in azione senza essere visti, né tantomeno sentiti. Piromani che comunque hanno provocato un danno veramente importante al Caffè letterario Luigi Pirandello perché la parte retrostante della struttura è stata pesantemente aggredita dalle fiamme.

I carabinieri hanno avviato le indagini per stabilire se effettivamente il rogo è stato appiccato alla parte retrostante dell’attività commerciale e dunque si tratta di un atto intimidatorio o se invece le fiamme vi siano arrivate a causa di un incendio appiccato a poca distanza.

I danni non risultano essere stati, appunto, ancora quantificati nell’esatto ammontare, ma la struttura avrà di certo bisogno di lavori importanti per poter tornare ad essere aperta, in perfetta sicurezza, ad agrigentini e turisti. Intanto, gli investigatori dovranno fare chiarezza su cosa veramente ha innescato il violento rogo.