Cadde a causa di un tondino di ferro mentre stava andando all'ufficio ticket: Asp paga risarcimento danni

L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha disposto il pagamento di 5.889 euro complessivi, di cui 4.321 euro in favore della donna che aveva chiesto il risarcimento del danno.

All'inizio del novembre del 2016, la donna - all'interno dell'area di pertinenza del Poliambulatorio di via Micca a Canicattì - è caduta, mentre si stava dirigendo all'ufficio ticket, a causa di un tondino di ferro che fuoriusciva dal manto stradale e che non era visibile. E' stata portata al pronto soccorso del "Barone Lombardo" dove i medici l'hanno curata e refertata. Nel maggio del 2019, la stessa donna ha citato l'Asp di Agrigento dinanzi al giudice di pace per accertare e dichiarare la responsabilità dell'ente nelle lesioni che aveva patito e per ottenere il risarcimento danni di 5 mila euro.

Nel maggio di quest'anno, il giudice di pace ha condannato l'Asp al pagamento di 3.968 euro, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro, e al pagamento di 1.330 euro quali spese di giudizio. Il giudice ha ritenuto sussistente il nesso di casualità tra la cosa in custodia e il danno arrecato. L'Asp ha, dunque, negli ultimi giorni, predisposto la liquidazione della somma complessiva di 5.889 euro.