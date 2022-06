"Intervento chirurgico per ernia inguinale causa astrofia del testicolo destro", chiesto risarcimento danni

Il tribunale di Agrigento e la Corte d'appello di Palermo hanno già rigettato la richiesta di risarcimento danni. L'ex paziente dell'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì ha però fatto ricorso in Cassazione per ottenere la riforma integrale delle sentenze di primo e secondo grado e vedersi riconoscere il diritto a vedersi riconoscere un risarcimento per responsabilità da colpa medica. L'uomo era stato ricoverato, il 29 luglio del 2013, al reparto di Chirurgia dell'ospedale di Canicattì dove aveva subito un intervento chirurgico per ernia inguinale che gli avrebbe causato l'astrofia del testicolo destro.

La seconda sezione civile della Corte d'appello di Palermo, il primo febbraio di quest'anno, ha stabilito che l'atrofia del testicolo destro anziché conseguenza dell'intervento chirurgico malamente eseguito è stata normale complicazione dell'intasamento e della condizione recivante ed ha rigettato l'appello dell'ex paziente del "Barone Lombardo". Un verdetto a cui l'uomo non s'è rassegnato tant'è che ha deciso di fare ricorso in Cassazione.

L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, per ottenere la conferma del rigetto delle istanze risarcitorie, ha deciso di costituirsi in giudizio ed ha già conferito l'incarico di difesa e rappresentanza all'avvocato Pietro Recupero con studio a Misterbianco.