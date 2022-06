Cadde dal letto del pronto soccorso, l'Asp paga il risarcimento danni

Cadde dal letto del pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì. L'azienda sanitaria provinciale di Agrigento è arrivata alla definizione bonaria del sinistro ed ha disposto, nelle ultime ore, la liquidazione di 3.302 euro.

Era il 15 gennaio dello scorso anno quando il paziente del pronto soccorso dell'ospedale di Canicattì, sistemato in un letto, finì per terra. Tre mesi dopo, un erede dell'uomo chiese il risarcimento del danno subito dal proprio congiunto. Valutato il danno psico-fisico, pari al 3 per cento, il danno biologico è stato quantificato in 2.495 euro.

Valutazione contestata dall'erede che riteneva maggiore il danno subito che veniva quantificato in 4.652 euro. All'inizio dello scorso aprile, il Cavs ha rivalutato i conteggi effettuati ed ha stabilito che il danno biologico è di 3.302 euro. Quantificazione che è stata accettata dall'erede dell'uomo caduto dal letto al pronto soccorso e si è dunque arrivati alla definizione bonaria del sinistro ospedaliero. L'Asp ha quindi disposto la liquidazione delle somme a tacitazione definitiva di ogni pretesa.