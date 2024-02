"Abuso edilizio ed urbanistico": deve scontare la pena, secondo arresto nel giro di pochi giorni

E sono due. Nel giro di pochissimi giorni, i carabinieri di Burgio hanno arrestato un altro cittadino, questa volta si tratta di un artigiano 49enne, che deve scontare la pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione, nonché pagare quasi 32mila euro di ammenda, perché riconosciuto colpevole di abuso edilizio ed urbanistico. Reato che è stato accertato, proprio dai militari dell'Arma, nel maggio del 2015 a Burgio.

L'arresto è stato eseguito in esecuzione di un ordine di pena emesso dal tribunale di Sorveglianza di Palermo. Non appena i militari dell'Arma hanno ricevuto il provvedimento, è stato rintracciato ed arrestato l'artigiano 49enne che dovrà, adesso, stare in regime di detenzione domiciliare. Ed è proprio a casa, dopo che sono state fatte tutte le notifiche di rito, che il condannato è stato accompagnato dai carabinieri.