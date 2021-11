Buchi in pianta organica ed emergenza Covid: 874 gli incarichi temporanei dati a medici, infermieri e Oss

Sono 874 – al 30 settembre scorso – gli incarichi a tempo determinato affidati, su posti vacanti e disponibili, dall’Asp. La ricognizione, in base alla pianta organica, è stata fatta per sopperire alle necessità assistenziali dei presidi ospedalieri e della stessa Asp ed evitare così interruzioni di pubblico servizio.

Gli incarichi dati temporaneamente su posti vacanti rispetto alla pianta organica - ben 303 - sono per 100 infermieri, 7 ostetrici, 14 tecnico sanitario di laboratorio biomedico, 5 tecnici di radiologia medica, 1 tecnico di neuro fisiopatologia, 5 operatori autisti, 4 tecnico sanitario della riabilitazione fisioterapista, 2 tecnici della riabilitazione neuro psicomotricista, 2 tecnici della riabilitazione- terapista occupazionale, 20 ausiliari. Per quanto riguarda la dirigenza, gli incarichi su posto vacante conferiti sono stati: 14 farmacisti, 1 dirigente fisico, 16 psicologi, 96 medici, 9 biologi, 7 amministrativi. Per questi incarichi su posti vacanti appunto, la spesa è di 16.659.828,54 euro.