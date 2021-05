Movida "selvaggia": vietato vendere bevande in vetro anche con i distributori automatici

Troppe risse provocate da violenza ma, anche, abuso di alcolici: si cerca di ricorrere ai ripari con le tradizionali ordinanze estive, anche correggendo in corsa quanto già deciso.

Il sindaco Franco Micciché, lo scorso 20 maggio, ha infatti firmato un provvedimento che vieta la "vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro da parte degli esercenti le attivita? di somministrazione di alimenti e bevande, anche dispensate da distributori automatici" e il "consumo e o l’abbandono in luogo aperto al pubblico di bevande alcoliche o non alcoliche, comunque acquisite, contenute in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale".

Divieto di vendita di bottiglie in vetro? C'è chi si organizza

Il provvedimento, che è in vigore fino al prossimo 30 giugno dal venerdì alla domenica e nei festivi, va ad integrare l'ordinanza di inizio maggio che già vietava su tutto il territorio comunale la vendita e il consumo di bevande in vetro. Un divieto che in realtà non è stato, come dire, particolarmente "temuto" dai consumatori che, come abbiamo raccontato si sono persino organizzati acquistando intere casse di birra nei supermarket e poi rivendendole per strada.