Troppe bottiglie di alcolici abbandonate per strada, scatta l'ordinanza di divieto

Sarà vietato fino al prossimo 30 maggio la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglia o lattina

Rischi per l'incolumità pubblica e danni al decoro cittadino: stop alla vendita di bevande in bottiglia di vetro nei fine settimana fino a fine giugno. A deciderlo con propria ordinanza è stato il sindaco Franco Micciché in considerazione anche delle scene di totale degrado registratesi durante lo scorso week end.

"E' necessario - dice il provvedimento - prevedere il divieto di vendita e somministrazione di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, i quali, possono risultare di pericolo per la pubblica incolumita? e quindi il conseguente divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine. L’adozione di un tale provvedimento restrittivo costituisce un miglioramento della sicurezza urbana, sociale e del decoro pubblico, nonche? un valido strumento di prevenzione del degrado urbano e di comportamenti scorretti e antisociali".

Per questo viene vietata la vendita, per asporto, di "bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attivita? di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nei giorni di sabato, domenica e festivi fino al 30 giugno per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica".