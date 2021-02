Vaccini antiCovid, boom di prenotazioni: per gli 80enni si parte il 20 febbraio

Tocca agli over 80 vaccinarsi. Nell'Agrigentino si inizierà il 20 febbraio. Lo scorso week end la Regione Sicilia ha annunciato che era stata attivata una piattaforma online utile alla prenotazione dei vaccini anti-Covid 19. Gli agrigentini che hanno fissato un appuntamento, sono stati più del 10% degli aventi diritto. Un numero importante.

Il dato, che è in costante evoluzione, vede il tetto massimo delle prenotazioni che, ad oggi è fermo al 7 mazo, per quella data, infatti, i5 ospedali della provincia sono al completo. Dunque, stando ai numeri, 3840 gli over ottanta, prenotati e che dovranno essere vaccinati entro il 7 marzo.

La prima inoculazione del vaccino anticovid agli over 80, in provincia di Agrigento è prevista per sabato 20 febbraio. Intanto, in mattinata, l’Asp ha ricevuto le prime 1500 dosi del vaccino Astra-Zeneca, 20 mila sono state complessivamente quelle consegnate all’assessorato regionale alla Salute. Questo vaccino, è riservato agli under 55 e ad alcune categorie specifiche come, forze dell’ordine e insegnati.

Ecco come potersi prenotare

I cittadini siciliani con più di 80 anni - compresi tutti gli appartenenti alla classe 1941 - potranno accedere al form “prenotazioni.vaccinicovid. gov.it” che sarà raggiungibile anche attraverso il sito web della Regione Siciliana, il portale siciliacoronavirus.it e tutti i siti delle Aziende del sistema sanitario regionale.