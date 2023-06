Il Coronavirus non è ancora sparito: in provincia uno dei tassi più alti di nuove infezioni

Il Covid non è ancora del tutto scomparso. Anche se i numeri sono sicuramente risibili rispetto al passato, la Regione continua a monitorare con un bollettino settimanale la diffusione del virus.

Uno studio che, per il periodo che va dal 5 e l'11 giugno 2023, individua in Sicilia solo 572 casi di contagio, un numero in calo del 3,5% rispetto ai sette giorni precedenti e con un'incidenza media di 12 nuovi positivi ogni 100 mila abitanti. Questo in linea con la tendenza nel territorio nazionale, per quanto la Regione ritenga i numeri ancora "significativi" e continua a raccomandare "il rispetto delle misure comportamentali individuali e collettive".

Tra le province con un tasso particolarmente elevato c'è quella di Agrigento (la terza in Sicilia) con 13 casi ogni 100mila abitanti, cioè 54 positivi in sette giorni registrati.

In Sicilia le fasce d’età maggiormente a rischio sono risultate quelle tra i 70 e i 79 anni (20/100.000), gli over 90 (20/100.000) e tra i 60 e i 69 anni (17/100.000). Le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione e oltre la metà dei pazienti positivi ricoverati risulta non vaccinata.



Per quanto riguarda le vaccinazioni, i bambini di età compresa tra 5-11 anni vaccinati con almeno una dose si attestano al 22,28% del target regionale, mentre il 19,14%, ovvero 58.102 bambini, ha completato il ciclo primario; nel target over 12 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,9% del target regionale, quelli che hanno completato il ciclo primario sono l'89,51%. Sono 1.120.958 i cittadini siciliani che non hanno ancora effettuato la terza dose. Nello specifico, i vaccinati con dose aggiuntiva/booster sono 2.774.284, pari al 71,22% degli aventi diritto.