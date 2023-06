Compra biglietti aerei per andare all'estero e gli viene chiesta copia del passaporto: 74enne riesce ad evitare la truffa

Prenota online dei biglietti aerei per andare all'estero. Al momento del pagamento - si trattava di una cifra non di poco conto: ben 660 euro - dall'agenzia di viaggi, che aveva trovato su internet, gli viene chiesto un riscontro: copia del passaporto e, in diretta video, un confronto facciale. Passaggi che l'agrigentino settantaquattrenne non aveva mai fatto, nei precedenti acquisti di ticket aerei, in nessuna circostanza.

Richieste che, di fatto, lo hanno insospettito, tant'è che l'uomo ha subito bloccato la sua carta di credito ed è corso dalla polizia per denunciare quella che, nei fatti, altro non era che un tentativo di truffa.

I poliziotti hanno avviato le indagini per provare ad individuare chi, e da quale parte d'Italia, ha tentato di raggirare l'agrigentino.

Truffe e frodi online rischiano di materializzarsi su ogni "fronte". Anche, appunto, nel caso di acquisto biglietti aerei. Al cittadino-utente, per qualsiasi tipo di acquisto o operazione online, serve scaltrezza. Così come non ha abbassato la guardia il settantaquattrenne che subodorando che c'era qualcosa di strano ed anomalo è riuscito a non farsi fregare.