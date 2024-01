Barchino con una quarantina di migranti a bordo alla deriva? Ricerche ininterrotte da 4 giorni

Era stato avvistato, la prima volta, quattro giorni fa in area Sar Maltese. Nonostante le ricerche, con diversi mezzi della Guardia costiera, non sembrano esserci tracce - ma le ricerche sono ancora in corso - di un barchino con a bordo una quarantina di migranti.

A segnalare il natante, partito verosimilmente dalla Libia, era stato un mezzo aereo di Frontex. Le ricerche non sono mai state interrotte - ha chiarito la Guardia costiera - . Dal momento dell'avvistamento, avvenuto il 12 gennaio, dice il comando generale della Guardia costiera, "diversi sono stati i mezzi impiegati nelle attività di ricerca svolte sotto il coordinamento delle autorità maltesi e dell'Italian Marittime Rescue Coordination Centre (Imrcc), ciascuno per le proprie aree di responsabilità". Ricerche "mirate" che sono state portate avanti "in modo continuativo" con "l'impiego di mezzi navali della Guardia costiera, della Guardia di finanza, ma anche di mezzi aerei Frontex e assetti maltesi". Al momento, però, "non è stato individuato il barchino segnalato, né ulteriori elementi in mare riconducibili al natante o ai suoi occupanti". Le ricerche andranno dunque avanti "nell'ambito delle attività di pattugliamento svolte nell'area da tutti gli assetti navali e aerei nazionali e internazionali presenti". Così come, conclude la Guardia costiera, "continua ad essere trasmesso il messaggio satellitare di allerta a tutte le unità mercantili in transito nell'area, per l'eventuale avvistamento del barchino".