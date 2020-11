Covid-19, l'Asp si attrezza: in arrivo due ambulanze di biocontenimento

Covid-19, l'azienda sanitaria di Agrigento continua a dotarsi di strumentazione e ad adeguarsi per affrontare il progressivo aumento dei casi di pazienti affetti da Coronavirus.

Nei giorni scorsi l'Azienda ha provveduto a bandire una gara telematica per la fornitura di due ambulanze da biocontenimento per emergenza Covid per i poli ospedalieri di Ribera e Agrigento.

Si tratta in particolare di mezzi che possono trasportare i pazienti infettivi (potrebbero cioè non servire semplicemente per il Covid ma in prospettiva per un fuguro - e auspicato - reparto di malattie infettive) all'interno di barelle di biocontenimento, che consentono comunque di prestare assistenza in modo controllato. Le ambulanze avranno un costo di circa 260.800 euro e potrebbero arrivare all'Azienda in breve tempo.