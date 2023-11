Cianciana scende in piazza per difendere l'autonomia scolastica: protesta contro gli accorpamenti

Cianciana scende in strada per dire "no" all'eventuale accorpamento dell'istituto comprensivo "Alessandro Manzoni" con un istituto di Casteltermini.

Stamattina il paese è sceso in piazza, manifestando dinnanzi la scuola per esprimere il proprio dissenso ad una scelta ritenuta "scellerata e deleteria per paesini come Cianciana dove già solo la viabilità rappresenta un grosso disagio".

Sebbene nei giorni scorsi dalla Regione siano giunti segnali distensivi rispetto alla possibilità di una rimodulazione del piano quantomeno per le aree interne dei monti Sicani, ancora non vi è nulla di definito e quindi la protesta non si placa.

Su questo tema si era tenuto nei giorni scorsi un Consiglio comunale ad hoc proprio a Cianciana.