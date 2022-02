Due auto prese a pugni e la terza rigata con una chiave: è ancora raffica di raid vandalici

Due sono state prese a pugni sul tetto e la carrozzeria è stata in più punti danneggiata. Una è stata invece rigata, e pure pesantemente, con una chiave o forse un chiodo. Raffica di raid vandalici negli ultimi giorni in vari punti di Agrigento. A presentarsi all’ufficio Denunce della Questura, formalizzando querela a carico di ignoti sono stati i rispettivi proprietari delle macchine danneggiate.

Uno studente ventiduenne ha posteggiato la sua Jeep, nuovissima e fiammante, a San Leone e, al momento di riprenderla, ha trovato buona parte del tetto ammaccato. Qualcuno aveva sferrato più pugni contro la carrozzeria. Un quarantenne disoccupato ha invece denunciato d’aver lasciato l’auto, una Bmw serie 3, al parcheggio del centro commerciale dove era andato a fare acquisti. Qualche ora dopo, ha ritrovato la vettura tutta graffiata. Chi ha agito lo ha fatto utilizzando un chiodo o forse una chiave. Una impiegata quarantacinquenne ha invece raccontato, ai poliziotti della sezione Volanti della Questura, d’aver trovato tutto il tetto della sua Fiat Cinquecento ammaccato. Anche in questo caso, sono stati scagliati dei pugni. La donna non ha però saputo indicare, con certezza categorica, dove è avvenuto il danneggiamento: se sotto casa sua dove l’utilitaria era stata lasciata parcheggiata o nelle immediate adiacenze del suo ufficio.

In tutti e tre i casi, i poliziotti della sezione Volanti hanno subito avviato le indagini per cercare di identificare l’autore dei raid vandalici. Perché, a quanto pare, di questo dovrebbe trattarsi. Nessuna delle vittime ha infatti riferito di dissidi o diverbi con conoscenti o familiari e quindi, almeno in prima battuta, tutti e tre i casi non hanno le sembianze di danneggiamenti mirati. Ma appunto di raid vandalici.