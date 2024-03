Si masturba osservando le ragazze sedute a villa Casesa, un video è stato portato in caserma

Non è la prima volta che accade. E forse non sarà neanche l'ultima. "Teatro" di atti osceni in luogo pubblico è stata la villetta Casesa, fra Porta di Ponte e piazza Aldo Moro ad Agrigento. Ed è successo in primissima serata, poco prima delle ore 19.

Ad accorgersi, ma lo hanno anche filmato, di quel trentacinquenne che, all'improvviso, ha iniziato a masturbarsi davanti ad alcune studentesse sedute su una panchina sono state proprio le ragazze. Una delle quali, una diciassettenne, ha portato il video, realizzato con il telefono cellulare, ai carabinieri ed ha formalizzato denuncia.

Non è la prima volta appunto che nella villetta Casesa, luogo frequentato anche dai pusher, accadono simili cose.

L’uomo, stando a quanto è emerso, si sarebbe appartato dietro a un muretto e, come se nulla fosse, ha iniziato gli atti di autoerotismo, osservando quelle adolescenti sedute a chiacchierare. Dopo che le ragazze sono andate in caserma, a Porta di Ponte è giunta una pattuglia dei carabinieri, ma dello sconosciuto nessuna traccia. Sono state avviate, naturalmente, le indagini indirizzate ad identificare lo sporcaccione.