Niente mascherine antiCovid e distanza sociale davanti a risto-pub, arriva la "batosta": locale chiuso per 5 giorni

Porto Empedocle rientra - secondo quanto disposto dalla Regione - fra le quattro "sorvegliate speciali". All'arrivo della Guardia di finanza s'è registrato il fuggi fuggi da parte di chi non aveva i dispositivi di protezione

Dovrà restare chiuso per i prossimi 5 giorni il risto-pub di piazza Italia a Porto Empedocle dove la Guardia di finanza della locale tenenza ha accertato un assembramento e il mancato utilizzo delle mascherine di protezione anti-Covid.

Nonostante Porto Empedocle rientri fra le quattro città "sorvegliate speciali" della provincia - su disposizione del presidente della Regione, Nello Musumeci, - ieri sera, turisti ed empedoclini non hanno voluto badare alle nuove restrizioni per evitare il diffondersi, ulteriormente, del contagio. Ed è arrivata la "batosta" delle Fiamme gialle. Il locale dovrà restare chiuso per i prossimi cinque giorni.

Da registrare, fra quanti non indossavano la mascherina anti-Covid, un vero e proprio fuggi-fuggi. Sapevano tutti, del resto che il mancato utilizzo della mascherina nei luoghi dove non è possibile mantenere il distanziamento sociale si sarebbe tradotto in una multa di 400 euro a testa.