Minaccia i genitori e i fratelli, danneggiando la casa per farsi consegnare soldi: 24enne denunciato

Avrebbe maltrattato, in continuazione, mamma, papà, fratello e sorella. E lo avrebbe fatto cercando di estorcere loro denaro. Ad intervenire, bloccandolo in quello che è stato l'ennesimo episodio, sono stati i carabinieri di Aragona. Militari dell'Arma che hanno formalizzato a carico del ventiquattrenne disoccupato una denuncia, alla Procura di Agrigento, per maltrattamenti in famiglia, violenza privata, danneggiamento ed estorsione.

Pare che questo genere di episodi in quella casa di Aragona andassero avanti da anni. Nei giorni scorsi, appunto, l'ennesima, ultima, lite scoppiata, ancora una volta, per un tentativo di estorsione di denaro. Tentativo fatto con minacce e il danneggiamento di di diversi mobili e suppellettili.

I carabinieri hanno anche avviato l'iter del codice rosso che servirà, naturalmente, a tutelare i genitori e i fratelli del ventiquattrenne.